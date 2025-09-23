Morelia estrenará programa “Taxi Seguro”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 24 de septiembre, la ciudad de Morelia será sede del lanzamiento oficial del programa “Taxi Seguro”, una iniciativa estatal que buscará proteger a pasajeros y conductores mediante el uso de tecnología integrada en las unidades.

El evento se realizará a las 11:30 horas, en la Terminal de Autobuses de Morelia, específicamente en la Sala C, donde se presentarán las primeras unidades equipadas con un sistema que permitirá monitorear los trayectos en tiempo real.

Con esta herramienta, los usuarios podrán saber si una unidad está registrada como “segura”, solicitar taxis de forma confiable y también reportar incidentes si sienten que están en riesgo. Por otro lado, los choferes también contarán con mayor respaldo, ya que sus viajes estarán geolocalizados y podrán activar una alerta inmediata en caso de sentirse amenazados o en peligro.

agm