Morelia es sede nacional de Judo; participan más de 700 competidores de todo el país

"Este es un momento importante para Michoacán, ya que se consolida como un destino importante para el deporte y la cultura", señaló Tello Pimentel tras destacar que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla es aliado del deporte al ser fundamental para el desarrollo de los niños y niñas, y que este evento es una oportunidad para que ellos puedan demostrar sus habilidades y crecer como personas.

Programa del Torneo

Jueves 17 de octubre

- 15:00 - 15:30: Pesaje no oficial (CECONEXPO)

- 15:30 - 16:30: Actividades (Mini Baby, Pre Infantil, Infantil, Infantil Sub 15)

- 19:00: Bloque de finales

- 20:00: Clínica de arbitraje y sorteo

Viernes 18 de octubre

- 9:00 a.m.: Actividades (Cadete Sub 18, Junior Sub 21)

- 15:00 - 15:30: Pesaje no oficial (CECONEXPO)

- 15:30 - 16:30: Pesaje oficial (Cadetes Sub 18, Junior Sub 21)

- 20:00: Sorteo en línea

Sábado 19 de octubre

- 9:00 a.m.: Actividades (Cadete Sub 18, Junior Sub 21)

- 15:00 - 15:30: Pesaje no oficial (CECONEXPO)

- 15:30 - 16:30: Pesaje oficial (Sénior varonil y femenil)

- Al terminar las preliminares: Bloque de finales

Domingo 20 de octubre

- 9:00 a.m.: Actividades (Sénior varonil y femenil)

- Al terminar las preliminares: Bloque de finales

Estados Participantes

El torneo contará con la participación de 28 entidades federativas, así como instituciones educativas de prestigio:

Aguascalientes

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Universidad Nacional Autónoma de México.

