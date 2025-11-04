Morelia: detenido por disturbios en Palacio de Gobierno podría enfrentar hasta 22 años de prisión

El artículo 314 del Código Penal para el Estado de Michoacán establece que el delito de sabotaje se castiga con de cinco a doce años de prisión, además de la suspensión de derechos políticos hasta por el mismo periodo, cuando se dañe o destruya un inmueble con el objetivo de afectar la vida política o institucional del Estado.

Por otro lado, el delito de daño en las cosas, previsto en el artículo 228, contempla sanciones de hasta siete años de prisión, dependiendo del valor del daño y las circunstancias del hecho. Sin embargo, el artículo 231 del mismo ordenamiento indica que esta pena se incrementará en una mitad si el daño se realiza contra bienes públicos, monumentos o inmuebles patrimoniales.

En este caso, el inmueble afectado es el Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, zona que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1991, lo que podría agravar la sanción correspondiente por tratarse de un bien con valor cultural e histórico.