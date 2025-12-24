Morelia: Destinará Sedum 100 mdp para obras complementarias en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 100 millones de pesos destinará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) para la realización de obras complementarias en Morelia, informó su titular, Gladyz Butanda Macías.

En entrevista para MiMorelia.com, refirió que estas obras complementarias son aparte de los trabajos que se realizan del teleférico de Morelia y de lo que será el metrobús, las cuales incluyen desde senderos seguros, parques, espacios recreativos, rehabilitación vial y acceso universal, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida.