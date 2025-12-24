Michoacán

Morelia: Destinará Sedum 100 mdp para obras complementarias en 2026

Van relacionadas con unidades deportivas y rehabilitación de circuitos
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 100 millones de pesos destinará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) para la realización de obras complementarias en Morelia, informó su titular, Gladyz Butanda Macías.

En entrevista para MiMorelia.com, refirió que estas obras complementarias son aparte de los trabajos que se realizan del teleférico de Morelia y de lo que será el metrobús, las cuales incluyen desde senderos seguros, parques, espacios recreativos, rehabilitación vial y acceso universal, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida.

Entre las obras que destacó se encuentra la rehabilitación de la Unidad Deportiva de la Primo Tapia y del Circuito de la Leandro Valle, además del mercado que se tiene planeado concretar en Santa María.

VERÓNICA TORRES

Tan solo en este 2025, algunas de las obras complementarias que se realizaron y continúan en proceso fueron la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, además de la modernización del Planetario de Morelia, el mejoramiento de acceso al CREE, el bajopuente en Villas del Pedregal, entre otros.

La visión que tiene la dependencia estatal es crear una mejor y mayor movilidad, priorizando a los peatones, pero también lograr una transformación urbana que privilegie la accesibilidad, la inclusión y la calidad de los espacios públicos para todos los habitantes de Morelia.
