Morelia concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas en Michoacán: Red Lupa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia es el municipio que concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas en Michoacán, arrojó la plataforma Red Lupa, la cual fue presentada por integrantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

En conferencia de prensa, Anais Palacios Pérez dejó en claro que Michoacán se encuentra en una situación grave de desaparición de personas, toda vez que no existe una ley, además del incumplimiento por parte del Gobierno del Estado y los legisladores en no reformar y contar con las instituciones para su atención.