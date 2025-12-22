Morelia, con el precio más bajo en la canasta básica navideña: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada decembrina ya llegó y muchos se alistan para la compra de lo que será la cena de Navidad, incluso para las posadas que concluyen el próximo 24 de diciembre.

Pollo, puerco, romeritos, ponche, pozole y demás gastronomía son parte de lo que consumen las familias michoacanas durante las fiestas, sobre todo cuando el 24 de diciembre se convierte en un espacio familiar en la víspera de la Navidad.

Aquí te dejamos parte de la lista de 15 productos que contiene la canasta básica navideña que realizó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en seis municipios.

De acuerdo con el secretario, Claudio Méndez Fernández, son 15 los productos que en todo hogar se llegan a tener durante estas fechas, como el tecojote, canela, jícama, mandarina, papa, uva, jitomate, pollo, cerdo, guayaba, romero, maíz pozolero, piloncillo, pasta para espagueti y azúcar; el pesaje es de un kilo por producto, a excepción de la canela, que se considera en 100 gramos.

El Tianguis de la Feria, en Morelia, es el que tiene el precio más barato en todo el estado, con 583.50 pesos, seguido del Mercado de Abastos, con 626 pesos; el Mercado San Juan, con 647 pesos, y el Mercado Independencia, con 695.50 pesos.

Zitácuaro es el segundo municipio con la canasta básica navideña más barata, con 589 pesos, seguido de Apatzingán, con 718 pesos; Zamora, con 733, y Uruapan, con 752 pesos, todos en el mercado municipal.

A excepción de Lázaro Cárdenas, donde la canasta básica navideña incrementa considerablemente a mil 017 pesos en el mercado municipal.