Morelia: 6 de cada 10 animales en resguardo en el IMPA provienen de decomisos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor del 60% de los animales que tiene en resguardo el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) se derivan de decomisos realizados durante operativos de instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE), informó Minerva Bautista Gómez, titular del IMPA.
En entrevista, la directora detalló que actualmente el IMPA mantiene cerca de 115 perros bajo resguardo, por lo que aproximadamente 69 ejemplares han llegado tras este tipo de operativos, ya sea en criaderos clandestinos u otro tipo de cateos.
“Cabe resaltar que estos ejemplares no son de un reporte ante el IMPA, son del estado, particularmente de operativos de la Fiscalía. Muchos han necesitado vacunas, refuerzos, medicamentos y alimento especial, pues llegan en situaciones lamentables (…)”, destacó.
Añadió que estos perritos provienen de distintos municipios; además de Morelia, se tiene registro de Ario de Rosales, Tarímbaro y otros más. Subrayó que la importancia de canalizarlos al IMPA radica en que, en sus municipios de origen, prácticamente no existen las condiciones necesarias para brindarles un resguardo adecuado.
En gestión, fortalecer la infraestructura del instituto
En este tenor, Bautista Gómez señaló que, debido al número de ejemplares con los que cuentan, se vuelve complicado recibir a más perros, ya que, de superar la capacidad, podrían incluso caer en situaciones de maltrato, pues la infraestructura del instituto no daría abasto en este espacio.
Por consecuente, subrayó que continúan en gestiones para fortalecer las instalaciones del instituto, particularmente para contar con un espacio mucho más amplio que permita ofrecer a los perros y gatos un espacio digno donde puedan ser rehabilitados tanto física como emocionalmente, ya que muchos de los ejemplares llegan al IMPA tras situaciones de maltrato.
Sobre este proyecto, señaló que recientemente se presentó la propuesta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gladyz Butanda, con el objetivo de que, de manera conjunta con el municipio, se pueda consolidar un espacio más amplio y adecuado para los animales.
Aunado a esto, indicó que los resguardos derivados de los operativos también requieren apoyo e insumos por parte de las instituciones que realizan los decomisos, pues indicó que el seguimiento no concluye al canalizar a los ejemplares al IMPA.
Pues explicó que se necesita suministro de medicamentos, alimento y otros insumos para garantizar su recuperación y, posteriormente, integrarlos al protocolo de adopción que establece el instituto.
