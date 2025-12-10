Morelia: 6 de cada 10 animales en resguardo en el IMPA provienen de decomisos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor del 60% de los animales que tiene en resguardo el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) se derivan de decomisos realizados durante operativos de instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE), informó Minerva Bautista Gómez, titular del IMPA.

En entrevista, la directora detalló que actualmente el IMPA mantiene cerca de 115 perros bajo resguardo, por lo que aproximadamente 69 ejemplares han llegado tras este tipo de operativos, ya sea en criaderos clandestinos u otro tipo de cateos.

“Cabe resaltar que estos ejemplares no son de un reporte ante el IMPA, son del estado, particularmente de operativos de la Fiscalía. Muchos han necesitado vacunas, refuerzos, medicamentos y alimento especial, pues llegan en situaciones lamentables (…)”, destacó.

Añadió que estos perritos provienen de distintos municipios; además de Morelia, se tiene registro de Ario de Rosales, Tarímbaro y otros más. Subrayó que la importancia de canalizarlos al IMPA radica en que, en sus municipios de origen, prácticamente no existen las condiciones necesarias para brindarles un resguardo adecuado.