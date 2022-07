"Montadeudas" en Michoacán; víctimas exponen sus casos

Guardaremos el anonimato de las personas que nos escribieron.

El usuario número 1 indicó que a través de Facebook abrió una solicitud de préstamo en línea porque le interesó "pero resultó una pesadilla ya que robaron todos mis datos y contactos para llamarles y mandarles mensajes, me empezaron a insultar, después se robaron una foto mía y pusieron 'se busca por robo y fraude' y se la mandaron a mis contactos, diciendo que tenían que ayudarme a pagar lo que debía porque yo los había puesto como referencia principal para saldar mi deuda".

Añade que mandó un mensaje a la policía cibernética, quienes lo mandaron con la Fiscalía del Estado para que hacer la denuncia formal correspondiente y darles las pruebas. Esta persona tuvo que cambiar de número porque lo acosaron e insultaron.

"Aparte de amenazarme de muerte si no daba dinero, seguían molestando a mis contactos. Mis conocidos se molestaron conmigo y que hiciera algo al respecto porque los estaban acosando demasiado”.

El usuario número 2 refiere que le llegaron dos mensajes, uno por WhatsApp y otro por SMS, pero no los contestó porque dijo no conocer a la persona a la que los delincuentes hacían referencia e intuyó que se trataba de una extorsión.

"Lo que me llama la atención es que tienen foto de la credencial de la persona. Y bueno la manera en que llega el mensaje de cobranza. Aparte normalmente cuando es algún gestor de cobranza se identifican con la empresa a la que pertenece.

En este caso a mi me mandaron un nombre de alguien que yo no conocía por eso no caí".