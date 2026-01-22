¡Momento histórico para Jacona! Construirán hospital y guardería del IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Presidente Isidoro Mosqueda, junto con el Lic. Javier Guerrero García, Director de Operación y Evaluación del IMSS, y el Dr. José Miguel Ángel Van-Dick Puga, Delegado del IMSS en Michoacán, dieron a conocer el gran proyecto de construcción del Hospital y Guardería del IMSS en Jacona.

Este gran logro del edil Isidoro Mosqueda está respaldado por la Dra. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; el Director General del IMSS, Lic. Zoé Robledo; y el gobernador, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla.