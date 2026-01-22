¡Momento histórico para Jacona! Construirán hospital y guardería del IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Presidente Isidoro Mosqueda, junto con el Lic. Javier Guerrero García, Director de Operación y Evaluación del IMSS, y el Dr. José Miguel Ángel Van-Dick Puga, Delegado del IMSS en Michoacán, dieron a conocer el gran proyecto de construcción del Hospital y Guardería del IMSS en Jacona.
Este gran logro del edil Isidoro Mosqueda está respaldado por la Dra. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; el Director General del IMSS, Lic. Zoé Robledo; y el gobernador, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla.
El hospital contará con área administrativa, consulta general, especialidades, urgencias, farmacia, laboratorio e imagenología, entre muchos servicios más, y generará beneficio para miles de habitantes de la localidad y la región. En tanto que la guardería dará atención a más de un centenar de infantes.
En este gran evento estuvieron presentes también la Lic. Vanessa Salazar, directora de Desarrollo Territorial de la SEDUM; Zugey Esmeralda Alvarado, representante del Comité Ciudadano; la enfermera Rosa Isela Carlos; el Dr. Gabriel Padrón, coordinador de Supervisión de Atención Médica del IMSS; la Dra. Elizabeth Guzmán, titular de la División de Medicina Familiar del IMSS; Rubén Alonso Villanueva, comisariado ejidal de Jacona; la Sra. María del Rosario Delgado, mamá beneficiaria de la Guardería-CECI del IMSS; el Lic. Miguel Amezcua, titular de la Subdelegación en Zamora del IMSS; la diputada federal Guadalupe Ortega; así como la síndica Eva Pimentel, la Sra. Angélica Luna, presidenta del DIF Jacona, regidoras y regidores del Cabildo local, y los integrantes del Comité Ciudadano para la construcción de estas unidades del IMSS en Jacona.
#ContinúanLosLogrosEnJacona