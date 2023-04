Modificarán tabulador de Policía Auxiliar para centros nocturnos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la propuesta de que se contraten elementos de la Policía Auxiliar de Michoacán en centros nocturnos y eventos masivos de Morelia, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, compartió que se realizan las adecuaciones correspondientes para no generalizar los giros rojos, ya que existen distintos tipos de licencia y se pueden establecer los precios oficiales en el tabulador.

“Se está revisando, lo estamos trabajando, platicaba con el titular de C3 y Eulogio (director de Policía Auxiliar), para que podamos acelerar el proceso de certificación, está trabajando el jurídico de la Consejería y Policía Auxiliar sobre el tema que concierne a ciertos reglamentos y tabuladores”, explicó.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal comentó que la idea es que la obligatoriedad de contratación de Policía Auxiliar sea para los bares y antros, que son las licencias catalogadas como “Alta”.

“Sí existe un proceso sobre ciertas características, no en particular sobre giros rojos, están catalogados como A, B o C, o como alta, media y baja; alta son los bares, antros, media son donde venden micheladas, restaurantes, baja es la tienda de la esquina que vende cerveza, se está valorando en cuál de las tres categorías, nosotros decimos que solamente la de alta”, detalló.

Insistió en que es por eso que se trabaja con las áreas correspondientes para reglamentar adecuadamente este tema, que no sea en general el giro rojo, sino se particularice en la contratación de Policía Auxiliar

El secretario de Gobierno mencionó que actualmente la Policía Auxiliar cuenta con más de mil 700 elementos, pero se trabaja para alcanzar hasta más de 2 mil policías al finalizar el año y más de 5 mil al concluir el sexenio.

RYE