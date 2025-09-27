Modernización del tramo El Sauz-La Rinconada, obra clave para la región Lerma-Chapala: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la modernización del tramo El Sauz-La Rinconada, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y eficiente para los más de 13 mil vehículos que diariamente circulan por el acceso norte de Zamora.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que serán modernizados 3 kilómetros del tramo carretero estatal, lo que responde a una de las demandas de la población de la región Lerma-Chapala.

La obra, que tendrá la configuración de una autopista A2 libre de peaje, contempla la ampliación de 6.7 a 12 metros, con acotamientos laterales de 2 metros, así como la construcción de una estructura elevada en el entronque con la carretera federal, a la altura de La Rinconada, lo que reducirá riesgos de accidentes y mejorará de manera significativa la conectividad hacia la zona metropolitana de Zamora.

“Se trata de un proyecto de gran impacto regional, semejante a la modernización ejecutada en el tramo Ecuandureo-La Piedad, que transformó la movilidad y seguridad vial en esa zona. Ahora, el acceso a Zamora contará con un estándar de alta especificación que impulsará el desarrollo económico y social”, puntualizó Zarazúa Sánchez.

El funcionario destacó que este acceso es estratégico no solo para la movilidad urbana de Zamora, sino también para la logística agrícola, comercial e industrial del Bajío michoacano, región clave en la producción y exportación agroalimentaria.

Asimismo, recordó que la administración estatal avanza en un programa integral de infraestructura carretera, con la rehabilitación de más de mil 300 kilómetros de la red estatal en los últimos cuatro años, lo que representa el 50 por ciento de la red total atendida sin generar deuda pública.

Finalmente, señaló que la obra responde a la petición ciudadana y que ya se iniciaron reuniones con el Ayuntamiento de Zamora y el sector empresarial para socializar los alcances del proyecto, que traerá consigo mayor seguridad vial, reducción de tiempos de traslado y un impulso directo a la economía regional.

