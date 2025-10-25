¡Misión cumplida! Regresan médicos y ambulancias de Michoacán tras apoyo a Hidalgo

El personal de salud, integrado por médicos, enfermeras y promotores de la salud, brindó mil 44 consultas médicas, 432 curaciones y atenciones menores, 339 consultas odontológicas, además de realizar acciones de promoción de la salud enfocadas en la prevención del dengue y la desinfección de agua para consumo, esenciales para el control epidemiológico poscontingencia.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) jugó un papel crucial en la logística de atención crítica, coordinando un total de 160 traslados de pacientes a hospitales, garantizando su atención oportuna y especializada.