Militares repelen ataque en zona cerril entre Aguililla y Apatzingán; hay tres muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres presuntos delincuentes fueron abatidos al enfrentarse a balazos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una zona cerril, ubicada en los límites de los municipios de Aguililla y Apatzingán. Hasta el momento, los fallecidos permanecen sin identificar.
De acuerdo con información recabada en la cobertura noticiosa, los hechos ocurrieron la noche del 12 de enero, cuando personal militar realizaba patrullajes como parte del despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en las cercanías de la población de La Nopalera Poniente.
Fue en un camino que conecta las localidades de La Cuchilla y La Peña Colorada donde, en un momento determinado, sujetos armados comenzaron a disparar contra los militares.
Los elementos de la Sedena repelieron la agresión y se desplegaron por la zona, logrando neutralizar a tres de los atacantes, sin que se reportaran bajas ni heridos entre el personal castrense.
En el sitio, los uniformados aseguraron cuatro armas largas y dos motocicletas utilizadas por los agresores.
El hecho fue notificado a la Fiscalía Regional de Justicia, por lo que peritos y agentes investigadores acudieron al lugar para realizar los actos correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos, que hasta ahora permanecen en calidad de no identificados.
