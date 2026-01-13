Militares repelen ataque en zona cerril entre Aguililla y Apatzingán; hay tres muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres presuntos delincuentes fueron abatidos al enfrentarse a balazos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una zona cerril, ubicada en los límites de los municipios de Aguililla y Apatzingán. Hasta el momento, los fallecidos permanecen sin identificar.

De acuerdo con información recabada en la cobertura noticiosa, los hechos ocurrieron la noche del 12 de enero, cuando personal militar realizaba patrullajes como parte del despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en las cercanías de la población de La Nopalera Poniente.

Fue en un camino que conecta las localidades de La Cuchilla y La Peña Colorada donde, en un momento determinado, sujetos armados comenzaron a disparar contra los militares.