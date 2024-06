Militancias deben tomar el control ante usurpación de acciones afirmativas: Pride Michoacán

Las militancias en los partidos políticos tienen que tomar las riendas. Yo no puedo ir a un partido político en el que no milito a denunciar a una persona que no me representa, las militancias de los partidos tienen que alzar la voz y tienen que denunciar, lo hizo un compañero del PRI y lamentablemente ningún otro partido lo hizo. Sí hace falta que los compañeros le perdamos el miedo, precisamente, a las dirigencias partidistas”

Norma Eliza Valencia Farías