Michoacán

Mil elementos de la SSP se desplegarán para el operativo de la Noche de Muertos

Mil elementos de la SSP se desplegarán para el operativo de la Noche de Muertos
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región de Pátzcuaro-Erongarícuaro se reforzará la seguridad durante la Noche de Muertos, aseveró Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).

En entrevista colectiva, el secretario explicó que, tal como se hizo en distintos municipios durante las fiestas patrias de septiembre, se implementará un operativo especial para garantizar la seguridad de la población durante la tradicional Noche de Ánimas.

“Emplearemos nuestros equipos antidrones, y así lo vamos a hacer para dar seguridad en el operativo de la Noche de Ánimas (…)”
subrayó

Agregó que mil elementos de la SSP serán desplegados en la región, principalmente con labores de prevención en carreteras, al considerarlas uno de los puntos más delicados.

Adicionalmente, Oseguera Cortés indicó que, a la par, en la región de Pátzcuaro, las y los elementos de seguridad llevarán a cabo las labores de proximidad correspondientes.

Te puede interesar:
En cuarto año de Bedolla hay buen balance en seguridad en Michoacán, resalta SSP
Mil elementos de la SSP se desplegarán para el operativo de la Noche de Muertos

RPO

SSP
Noche de Muertos
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com