Mil elementos de la SSP se desplegarán para el operativo de la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región de Pátzcuaro-Erongarícuaro se reforzará la seguridad durante la Noche de Muertos, aseveró Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).
En entrevista colectiva, el secretario explicó que, tal como se hizo en distintos municipios durante las fiestas patrias de septiembre, se implementará un operativo especial para garantizar la seguridad de la población durante la tradicional Noche de Ánimas.
Agregó que mil elementos de la SSP serán desplegados en la región, principalmente con labores de prevención en carreteras, al considerarlas uno de los puntos más delicados.
Adicionalmente, Oseguera Cortés indicó que, a la par, en la región de Pátzcuaro, las y los elementos de seguridad llevarán a cabo las labores de proximidad correspondientes.
