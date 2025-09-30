Mil elementos de la SSP se desplegarán para el operativo de la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región de Pátzcuaro-Erongarícuaro se reforzará la seguridad durante la Noche de Muertos, aseveró Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).

En entrevista colectiva, el secretario explicó que, tal como se hizo en distintos municipios durante las fiestas patrias de septiembre, se implementará un operativo especial para garantizar la seguridad de la población durante la tradicional Noche de Ánimas.