Migrantes michoacanos no confían en los consulados, reconoce titular del Semigrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las razones por las cuales no se puede hacer monitoreo de los migrantes michoacanos, sobre si retornan o intentan volver a Estados Unidos, es por la desconfianza que tienen en registrarse en los consulados del país vecino, afirmó la titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán (Semigrante), Brenda Fraga Gutiérrez.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal explicó que entre las razones que provocan desconfianza a los connacionales michoacanos de los consulados en Estados Unidos, es que unos tienen poco personal, no conocen la vida diaria de las comunidades indígenas, no hay traductores, no manejan un lenguaje común y hay mucho tecnicismo, hablan en inglés, o supuestas detenciones de los mexicanos, aunque esto, dijo, no se han confirmado.

Expuso que por ejemplo la Semigrante se guía de la cantidad de personas que están en Estados Unidos o regresan con base a la matrícula consular, del cual apenas tienen un registro del 6 por ciento, aproximadamente, de este documento que les entregan en el consulado a los migrantes, porque les sirve de identificación en Estados Unidos y en algunos casos en México también para hacer trámites bancarios, por mencionar un caso; pero solo tienen alrededor de un 6 por ciento del registro.

Enfatizó que en la Semigrante han impulsado la iniciativa de crear un banco de datos, más formal en conjunto con organizaciones, centrales camioneras, aeropuertos y el INEGI, para así hacer un mejor monitoreo de repatriación, migración interna y a Estados Unidos.