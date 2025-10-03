Michoacanos logran que su harina de plátano llegue a Japón: Xokotl abre camino

Coahuayana, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca Xokotl, originaria de Coahuayana, alcanzó un nuevo hito al concretar la exportación de su harina de plátano sin gluten al mercado japonés, resultado de más de siete años de esfuerzo y trabajo familiar.

De acuerdo al medio Gente Del Balsas, el producto es elaborado por los esposos Zayurit de la Cruz Lombera y Jaime Vázquez Silva, quienes iniciaron este proyecto de manera empírica, sin recursos y desde la casa de don Jorge de la Cruz, con la idea de dar valor agregado al plátano de la región y garantizar un precio justo para los productores locales.