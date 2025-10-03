Michoacanos logran que su harina de plátano llegue a Japón: Xokotl abre camino
Coahuayana, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca Xokotl, originaria de Coahuayana, alcanzó un nuevo hito al concretar la exportación de su harina de plátano sin gluten al mercado japonés, resultado de más de siete años de esfuerzo y trabajo familiar.
De acuerdo al medio Gente Del Balsas, el producto es elaborado por los esposos Zayurit de la Cruz Lombera y Jaime Vázquez Silva, quienes iniciaron este proyecto de manera empírica, sin recursos y desde la casa de don Jorge de la Cruz, con la idea de dar valor agregado al plátano de la región y garantizar un precio justo para los productores locales.
Gracias a programas federales y estatales, pudieron construir una planta en el crucero de El Ticuíz, sobre la carretera federal México 200. Desde ahí, la marca Xokotl participó en Foodex Japón, una de las ferias agroalimentarias más importantes del mundo, lo que permitió cerrar el acuerdo de exportación.
El cliente japonés visitó previamente Coahuayana para verificar tanto las instalaciones como las huertas plataneras, y quedó impresionado con la calidad del producto. Según Zayurit, en Japón “no ponen peros al precio, pero sí a la calidad”, por lo que el hecho de cumplir con las certificaciones internacionales fue clave para asegurar el trato.
Los emprendedores agradecieron el apoyo recibido a lo largo de estos años y señalaron que la exportación de Xokotl representa no solo el crecimiento de su empresa, sino también un orgullo para Coahuayana y sus productores de plátano.
RYE-