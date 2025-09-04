Michoacanos le toman la palabra a Sheinbaum, piden que gobierno garantice entornos propicios para la inversión

Para el caso de Michoacán, sostuvo que la política federal de industrialización coincide con lo que ya venía impulsando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla desde su llegada, al privilegiar la inversión en infraestructura. Señaló que la creación de polos de desarrollo en Queréndaro y, en el futuro, en Lázaro Cárdenas, representa una oportunidad histórica para construir un corredor industrial que conecte el puerto con el centro del país.

El líder empresarial apuntó que las tasas de interés en descenso —actualmente en 7.5% con expectativa de llegar a 7.25%— son un aliciente para que crezca la inversión privada. Sin embargo, advirtió que la confianza, esencial para detonar proyectos, debe construirse con hechos tangibles en materia de seguridad y servicios públicos.

Al referirse a las expectativas que existen para que Michoacán se convierta en uno de los principales polos de atracción de inversiones nacionales e internacionales, Santillán Ferreyra reconoció que, pese al potencial del estado, las grandes inversiones sigan prefiriendo entidades como Querétaro, Guanajuato o Aguascalientes. “Michoacán tiene todo: agua, energía, puerto, ubicación geográfica, pero falta voluntad y promoción. Hay que salir a vender el estado, mostrar que no solo somos aguacates, sino que tenemos mucho más que ofrecer”.

En este sentido, dijo que uno de los retos centrales es generar condiciones de certeza para vivir y trabajar sin miedo. Recordó que la agroindustria —particularmente la producción de aguacate y limón— enfrenta problemas de seguridad, lo que también limita el desarrollo de otras ramas industriales. Por ello, exigió mayores presupuestos y resultados concretos en materia de seguridad pública.