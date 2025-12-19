Michoacanos compraron más de 3 mil automóviles nuevos en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compra de vehículos nuevos en Michoacán mantuvo un paso ascendente al crecer a tasa de 9.3% en noviembre, en comparación con el mes homólogo del año pasado, informó el licenciado Mariano Pantoja Nocetti, presidente de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles AC.

Este es el segundo aumento consecutivo en el mercado interno automotor del estado, después del alza del 8.3% en octubre.

El mes anterior se comercializaron 3 mil 316 automóviles cero kilómetros en la entidad, en mayor proporción de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos, cantidad superior en 281 unidades respecto a las 3 mil 035 que se distribuyeron durante el mismo mes del año pasado.

La cifra de compras equivale al 2.3% de los 142 mil 678 autos último modelo movilizados en el mes en toda la república y coloca al estado en la posición posición 13 del ranking nacional del ramo automotriz, de acuerdo con la información estadística de la consultora Urban Science elaborada para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

De enero a noviembre, la entidad michoacana registra 28 mil 884 adquisiciones de vehículos sin rodar, proporción mayor en mil 977 unidades respecto a las 26 mil 907 que se comercializaron durante el mismo lapso del año pasado, lo que representa un incremento del 7.3% en la variación anual acumulada.

Respecto a las marcas de mayor demanda en lo que va del año, han sido Nissan, General Motors, Volkswagen, Mazda, Stellantis, Toyota, Kia, Ford, Hyundai, Honda, MG, Suzuki y Renault.

BCT