Michoacano gana primer lugar en programa aéreo y espacial de la NASA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estudiante michoacano, Daniel Hiram Serrato Robledo, vivió uno de sus mayores sueños al viajar al Museo U.S Space and Rocket Center, de Alabama, Estados Unidos, y obtener el primer lugar en el programa Internacional Aéreo y Espacial (Air and Space Program) de la NASA.

Tras ser seleccionado en este programa internacional, durante una semana de entrenamiento y competencia, junto a otros estudiantes de México, Guatemala y Estados Unidos, creó el proyecto “LUMINYS”, enfocado en la misión Artemis de la NASA, el cual consiste en una mezcla de regolito lunar y cianobacterias extremófilas que protegen de manera sustentable las estructuras de la superficie lunar.

Es estudiante de la Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey campus Morelia y recientemente fue beneficiario del Programa de Becas de Movilidad Académica que ofrece el Gobierno de Michoacán, a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).