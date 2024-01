Michoacana busca a su hermano; huyó hace 34 años por maltrato de sus papás

Lo anterior se dio a conocer en un perfil de TikTok que busca a personas de las que no se sabe su paradero.

A decir de la persona, su hermano se llama Luciano Romero Joaquín y desapareció en el año 1988 en Uruapan.

“Mi hermano Luciano tenía tan sólo 12 años de edad cuando un día cansado de los maltratos de nuestros padres, llegó y me dijo que había decidido irse de la casa, que no volvería jamás y que se iba para Estados Unidos”, contó la mujer en un escrito.

Asimismo, añadió que “en ese momento se fue y no volvimos a tener noticias de él. Es muy triste para mí decir esto, pero mi madre no se hacía cargo de nosotros, no nos defendía cuando mi padre nos #torturaba quemando botellas de cloro y las gotas del plástico hirviendo nos echaba en las rodillas, además ellos se emborrachaban y teníamos que irnos a la calle mejor a ver que conseguíamos de comer. Y él a su corta edad decidió marcharse de casa, yo era menor que él por eso no pude hacer nada para detenerlo. Lo extraño tanto siempre".

Dijo que al momento de su desaparición “le faltaba 1 diente superior y dos dientes inferiores, tenía muchas cicatrices en las rodillas, tenía las pestañas muy largas y chinas y unos ojos muy grandes y el pelo es lacio y traía el corte de pelo tipo hongo”.

Por último, añadió que tiene la esperanza de volverlo a ver y abrazarlo. Si conoces a Luciano, puedes llamar al número 912-324-01-43.