Michoacán y Panamá acuerdan fortalecer cooperación en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió a autoridades de Panamá en las instalaciones del C5 Michoacán, con el objetivo de fortalecer mecanismos de trabajo y acciones bilaterales en materia de seguridad.

Durante el encuentro, se acordó establecer mesas de trabajo futuras para intercambiar información y capacitación que fortalezcan la preparación de las corporaciones policiales.