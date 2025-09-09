Michoacán y Panamá acuerdan fortalecer cooperación en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió a autoridades de Panamá en las instalaciones del C5 Michoacán, con el objetivo de fortalecer mecanismos de trabajo y acciones bilaterales en materia de seguridad.
Durante el encuentro, se acordó establecer mesas de trabajo futuras para intercambiar información y capacitación que fortalezcan la preparación de las corporaciones policiales.
El titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó a los integrantes del Ministerio de Seguridad Pública y del Centro de Operación Nacional de Panamá la tecnología utilizada en el C5 Michoacán, con el fin de mostrar la operatividad de este centro y de sus 11 subcentros de vigilancia en el estado.
“Este es uno de los centros de monitoreo más grandes e innovadores de toda la República. Contamos con más de 5 mil cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, y actualmente implementamos cámaras de reconocimiento facial para dar seguimiento a objetivos delincuenciales”, señaló Oseguera Cortés.
Asimismo, se destacó la coordinación entre la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales para combatir a los generadores de violencia y dar atención oportuna a emergencias.
Los representantes de la delegación de Panamá se mostraron interesados en replicar los sistemas de trabajo implementados en Michoacán y en fortalecer los lazos de coordinación entre ambas partes.
agm