Michoacán y Guanajuato estrechan coordinación para reforzar la seguridad entre estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, signaron convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad para reforzar acciones de prevención, inteligencia y operativos en municipios colindantes, carreteras y otros.

El mandatario compartió que, consolidar esta alianza con Guanajuato, estado con quien se comparte la historia con Miguel Hidalgo y Costilla, fortalece la relación institucional para combatir la delincuencia y cerrar paso a las actividades ilícitas.