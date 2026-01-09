Michoacán vibra con la fuerza y el alma de los Kúrpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán bailó con el alma de los Kúrpites que se reunieron en la plaza principal de Nuevo San Juan Parangaricutiro para la tradicional competencia anual que reúne a los barrios de San Mateo y San Miguel, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Este legado cultural y turístico representó ante los asistentes de distintas edades la fuerza, la unión y el orgullo inquebrantable de ser purépecha, identidad que se lleva en la sangre y se baila con el alma.