Michoacán va por tres nuevas Indicaciones Geográficas: Casart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán, reconocido por su vasto talento artesanal, avanza con firmeza en el proceso de obtener el reconocimiento de Indicaciones Geográficas para tres productos emblemáticos. El director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, informó que los productos a proteger son: la guitarra de Paracho, los huaraches de Sahuayo y las piñas de barro de San José de Gracia.
Señaló que actualmente se trabaja en el expediente técnico, el cual comprende las reglas de uso, un estudio técnico detallado y la documentación que analiza los factores sociales, económicos y legales de los productores involucrados, lo que dará formalidad al trámite.
El funcionario estatal, mencionó que el impulso hacia el reconocimiento oficial no solo es una cuestión de prestigio, sino también de estrategia económica y cultural, que en colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se está trabajando para que estas distinciones lleguen a más comunidades.
Estrada Robles agregó que este esfuerzo también incluye capacitaciones para mejorar la calidad de los productos, asegurar procesos sustentables y garantizar que se cumplan los requisitos necesarios para obtener la certificación.
“En suma, Michoacán se perfila como un referente nacional en la protección del patrimonio artesanal a través de las Indicaciones Geográficas, el reconocer y preservar estos productos no solo fortalece la economía local, sino que también posiciona al estado como un guardián de la riqueza cultural de México. Con cada guitarra, huarache o piña de barro que cuenta una historia de identidad, talento y orgullo que merece ser celebrada y protegida”, dijo el titular de la Casart.
BCT