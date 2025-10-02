Michoacán va por la sumersión del cableado en Pueblos Mágicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán apostará por la sumersión del cableado en los Pueblos Mágicos, a través del recurso que busca inyectar la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México como parte de su estrategia de inversión turística.

De acuerdo con la Sectur Michoacán, actualmente se analizan los proyectos que se impulsarán con el presupuesto que destine la Federación, cuyo monto aún se desconoce. Sin embargo, adelantaron que ya existen pláticas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (Telmex) para que participen en las obras de sumersión del cableado.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó que en la cartera de inversión turística nacional se contemplan más de 21 mil millones de dólares para diversos proyectos en todas las entidades federativas, siendo los Pueblos Mágicos una prioridad.