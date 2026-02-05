Michoacán va por la protección total de su aguacate: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán permitirá proteger legalmente el nombre, origen y prestigio de uno de los productos agrícolas más importantes del estado y del país, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Con la publicación de la solicitud de Declaración de Protección en el Diario Oficial de la Federación, inicia formalmente un procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), conforme a lo establecido en la ley, con el objetivo de reconocer las características del aguacate producido en la Franja Aguacatera del estado, vinculadas a su territorio, condiciones naturales y prácticas productivas.

Este mecanismo funcionará como un instrumento de protección y ordenamiento que permitirá dar certeza jurídica al nombre y origen del aguacate michoacano, diferenciarlo en los mercados nacionales e internacionales y fortalecer la confianza de consumidores y compradores, detalló Claudio Méndez Fernández, titular de Sedeco.