Michoacán va por armas de alto calibre para dotar a Guardia Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán va por las armas de alto calibre para dotar a los elementos de la Guardia Civil, afirmó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla; no obstante, sigue a la espera de respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En conferencia de prensa este lunes en Casa Michoacán, el funcionario apuntó que están a la espera del otorgamiento de armas colectivas; explicó que son armas de alto calibre para que las pueda utilizar la Guardia Civil en la entidad y así tener mejores condiciones.