Michoacán va por armas de alto calibre para dotar a Guardia Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán va por las armas de alto calibre para dotar a los elementos de la Guardia Civil, afirmó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla; no obstante, sigue a la espera de respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En conferencia de prensa este lunes en Casa Michoacán, el funcionario apuntó que están a la espera del otorgamiento de armas colectivas; explicó que son armas de alto calibre para que las pueda utilizar la Guardia Civil en la entidad y así tener mejores condiciones.
Estas armas fueron solicitadas, dijo, desde enero de 2025, aunque hasta el momento todavía no se otorgan. Sin embargo, refirió que las autoridades a nivel nacional le comentaron que la petición va por buen camino.
Asimismo, dijo que las policías municipales deben seguir dotándose de elementos, y que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro del Plan Michoacán, está haciendo evaluaciones y auditorías para detectar cualquier irregularidad e incentivar las acciones en beneficio de las demarcaciones.
Apenas este domingo, el Gobierno de México anunció el reforzamiento de los cuatro ejes clave de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, con el objetivo de enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, el homicidio y el narcotráfico, y garantizar el derecho de los michoacanos a vivir en paz.
RPO