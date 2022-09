Michoacán: urgencias y hospitalización trabajarán de forma regular el 16 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa a la población que el próximo 16 de septiembre se trabajará de manera regular en los 27 hospitales adscritos a la SSM, y que por el Aniversario de la Independencia de México las áreas de urgencias operarán de manera normal, para brindar atención médica a la población que así lo requiera.

Entre los 27 hospitales que permanecerán abiertos se encuentran el General “Dr. Miguel Silva”, de la Mujer e Infantil “Eva Sámano de López Mateos” de Morelia, así como el Hospital Psiquiátrico “José Torres Orozco” y todos trabajarán de manera ordinaria en sus áreas de urgencias y de hospitalización; sin embargo las actividades de consulta externa serán suspendidas para reanudarse el 17 de septiembre.

En Morelia, el centro de salud “Juan Manuel González Urueña”, trabajará en su horario habitual de atención de 08:00 a 20:00 horas; en tanto que los centros de salud del interior del estado también brindarán atención médica, ya que se cuenta con personal de jornada acumulada que trabaja los días festivos y que continuará con la aplicación regular de las vacunas marcadas en la Cartilla Nacional de Salud y con la inmunización a los mayores de 18 años contra el Covid-19.

Sin embargo, la SSM exhorta a la población para que durante los días festivos tomen precauciones y eviten situaciones o accidentes que puedan poner en riesgo su salud, su vida y la de su familia y para ello se les recomienda no consumir alcohol en exceso ni conducir bajo su influjo; no comprar, manipular o encender pirotecnia; no dejar sin supervisión a los infantes y estar pendiente de los adultos mayores.

