Michoacán tiene nueva Ley de la Fiscalía de Justicia

También de la oposición habló la panista Vanessa Caratachea Sánchez, quien cuestionó los errores legislativos en la redacción e invasión de competencias al Poder Judicial, así como la falta de estudio de impacto presupuestal en el dictamen. La de Acción Nacional señaló la carencia de un parlamento abierto en el Congreso para realizar la nueva ley y recordó que la sugerencia de su bancada fue regresar el dictamen a la comisión, pero se les ignoró.

Belinda Iturbide, de Morena, mencionó la carencia de un marco legal para medir el impacto de la modernización en la FGE, y que, con la presente ley, sería solventado.