Michoacán tiene nueva Ley de la Fiscalía de Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo general quedó aprobada por mayoría la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, herramienta normativa que estrenará el recién nombrado fiscal, Carlos Torres Piña. La votación en lo general fue de 33 votos en pro y 5 en contra, por parte de la oposición conformada por Teresita Herrera, Vanessa Caratachea, Adriana Campos, Guillermo Valencia y Alfonso Chávez.
Durante el debate de la nueva norma, el priista Guillermo Valencia Reyes criticó la premura con la que se dio la votación del dictamen realizado en la Comisión de Justicia, aprobado ayer en reunión de sus integrantes, notificado a las y los diputados a las 20:01 horas y turnado al Pleno.
También de la oposición habló la panista Vanessa Caratachea Sánchez, quien cuestionó los errores legislativos en la redacción e invasión de competencias al Poder Judicial, así como la falta de estudio de impacto presupuestal en el dictamen. La de Acción Nacional señaló la carencia de un parlamento abierto en el Congreso para realizar la nueva ley y recordó que la sugerencia de su bancada fue regresar el dictamen a la comisión, pero se les ignoró.
Belinda Iturbide, de Morena, mencionó la carencia de un marco legal para medir el impacto de la modernización en la FGE, y que, con la presente ley, sería solventado.
Tras la presentación y aprobación de cinco reservas, fue aprobada en lo particular la nueva Ley de la Fiscalía General, a seis años de la expedición de la primera con López Solís.
RPO