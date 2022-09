Michoacán tendría 90 mmdp de aprobarse el PEF 2023, confía Bedolla

Pese que hay quienes señalan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se contemplan los proyectos del IMSS en Michoacán, el gobernador puntualizó que la construcción de las oficinas nacionales del Seguro Social, así como los hospitales de Zitácuaro y Morelia, no serían con recursos fiscales sino con dinero del propio seguro social, "por lo tanto no se reflejan en el Presupuesto de Egresos de la Federación".

Recordó que es el 21 de noviembre en el que a nivel estatal tendrán que mandar la solicitud del presupuesto de egresos y la ley de ingresos local al Congreso de Michoacán, pero que dependerá de lo que se apruebe en el PEF 2023.

rmr