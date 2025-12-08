Michoacán tendrá en 2026 un presupuesto que atiende las causas y respalda la transformación: Fabiola Alanís

La legisladora subrayó que el Presupuesto 2026 pone el acento en la infraestructura social, la seguridad, la educación, el agua, la salud y el desarrollo regional, elementos que forman parte del Plan Michoacán y que buscan atacar los factores estructurales que propician la marginación y la violencia.

Añadió que esta decisión es muestra clara de la responsabilidad del Congreso y de la madurez política con la que la 4T conduce la vida pública del estado:

“La gente espera resultados, y hoy el Congreso de Michoacán demuestra que está a la altura del momento histórico. Estamos dando certeza financiera y fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo", agregó.