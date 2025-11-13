Michoacán tendrá Centros LIBRE para atender a mujeres en cada municipio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, encabezada por Alejandra Anguiano González, trabajará en la ampliación de la cobertura de los Centros LIBRE, con el objetivo de que cada municipio del estado cuente con uno de estos espacios dedicados a la atención integral de las mujeres.

Esta medida permitirá que los 113 municipios, incluidas las comunidades con autogobierno, cuenten con un Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), donde las mujeres puedan acceder a servicios especializados, acompañamiento jurídico, psicológico y social.