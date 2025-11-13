Michoacán

Michoacán tendrá Centros LIBRE para atender a mujeres en cada municipio

Se ampliará red para garantizar atención integral y especializada en todo el estado
Michoacán tendrá Centros LIBRE para atender a mujeres en cada municipio
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, encabezada por Alejandra Anguiano González, trabajará en la ampliación de la cobertura de los Centros LIBRE, con el objetivo de que cada municipio del estado cuente con uno de estos espacios dedicados a la atención integral de las mujeres.

Esta medida permitirá que los 113 municipios, incluidas las comunidades con autogobierno, cuenten con un Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), donde las mujeres puedan acceder a servicios especializados, acompañamiento jurídico, psicológico y social.

“Este paso significa acercar la justicia, salud y autonomía a cada mujer en Michoacán. Con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, trabajamos para que ninguna mujer esté sola ante la violencia o la desigualdad”
destacó la secretaria

Actualmente, Michoacán cuenta con 40 Centros LIBRE activos, distribuidos en las 10 regiones del estado. Con esta ampliación, se fortalecerá la presencia territorial de atención y prevención de las violencias, asegurando que cada municipio tenga un espacio de apoyo con perspectiva de género.

“Este esfuerzo representa una nueva etapa en la política pública de atención a las mujeres: descentralizada, cercana y con un enfoque de justicia social. Con cada Centro LIBRE reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la vida y la dignidad de las michoacanas”
agregó Ale Anguiano

Las mujeres pueden ubicar su Centro LIBRE más cercano en el siguiente enlace: tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx/. Con esta acción, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la construcción de un estado libre de violencias, justo y solidario, donde los derechos de las mujeres sean una prioridad para la paz y el bienestar colectivo.

Te puede interesar:
Avanza México hacia un Sistema Nacional de Cuidados: Secretaría de las Mujeres
Michoacán tendrá Centros LIBRE para atender a mujeres en cada municipio

RPO

Seimujer
Plan Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com