Michoacán tendrá Centros LIBRE para atender a mujeres en cada municipio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, encabezada por Alejandra Anguiano González, trabajará en la ampliación de la cobertura de los Centros LIBRE, con el objetivo de que cada municipio del estado cuente con uno de estos espacios dedicados a la atención integral de las mujeres.
Esta medida permitirá que los 113 municipios, incluidas las comunidades con autogobierno, cuenten con un Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), donde las mujeres puedan acceder a servicios especializados, acompañamiento jurídico, psicológico y social.
Actualmente, Michoacán cuenta con 40 Centros LIBRE activos, distribuidos en las 10 regiones del estado. Con esta ampliación, se fortalecerá la presencia territorial de atención y prevención de las violencias, asegurando que cada municipio tenga un espacio de apoyo con perspectiva de género.
Las mujeres pueden ubicar su Centro LIBRE más cercano en el siguiente enlace: tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx/. Con esta acción, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la construcción de un estado libre de violencias, justo y solidario, donde los derechos de las mujeres sean una prioridad para la paz y el bienestar colectivo.
RPO