Michoacán tendrá 19 Centros de Educación de Cuidados Infantiles del IMSS

Explicó que la autorización se concretó tras la reunión que sostuvo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la titular de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías; y la Delegación del IMSS en Michoacán con autoridades de Nivel Central, como parte del compromiso impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el cuidado de las infancias en los ámbitos psicológico, pedagógico y de seguridad.

De acuerdo con la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Michoacán, actualmente operan 40 guarderías (tres de régimen ordinario y 37 subrogadas), en las que se atiende a 7 mil 400 menores, desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años de edad.

Van-Dick Puga comentó que con esta estrategia se incrementará la cobertura de atención y se tendrá en Michoacán 59 estancias infantiles en 16 municipios, por lo que se prevé una atención a 11 mil 260 infancias y una erogación de 62 millones de pesos para la operación de los centros.

Gobierno de Michoacán y municipios aportaremos los terrenos: ARB

Durante la mañanera de este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que será el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos Municipales quienes aporten los terrenos para la edificación de los CECI's, espacios que refirió son para las niñas y niños menores de cuatro años con atención psicomotriz, psicológico, de trabajo social y de educación inicial.