Michoacán tendrá 19 Centros de Educación de Cuidados Infantiles del IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 19 Centros de Educación de Cuidados Infantiles (CECI’s) fueron autorizados por Nivel Central para Michoacán, como parte de las prestaciones económicas y sociales que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a madres y padres trabajadores derechohabientes, anunció el delegado en la entidad, Miguel Ángel Van-Dick Puga.
En entrevista con MiMorelia.com, recordó que cuatro de estos centros fueron autorizados antes del primer semestre del año. En Zamora y La Piedad ya se cuenta con terrenos donados por parte de los ayuntamientos, mientras que en Uruapan y Tarímbaro se tienen avances en el mismo tema.
Explicó que la autorización se concretó tras la reunión que sostuvo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la titular de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías; y la Delegación del IMSS en Michoacán con autoridades de Nivel Central, como parte del compromiso impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el cuidado de las infancias en los ámbitos psicológico, pedagógico y de seguridad.
De acuerdo con la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Michoacán, actualmente operan 40 guarderías (tres de régimen ordinario y 37 subrogadas), en las que se atiende a 7 mil 400 menores, desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años de edad.
Van-Dick Puga comentó que con esta estrategia se incrementará la cobertura de atención y se tendrá en Michoacán 59 estancias infantiles en 16 municipios, por lo que se prevé una atención a 11 mil 260 infancias y una erogación de 62 millones de pesos para la operación de los centros.
Gobierno de Michoacán y municipios aportaremos los terrenos: ARB
Durante la mañanera de este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que será el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos Municipales quienes aporten los terrenos para la edificación de los CECI's, espacios que refirió son para las niñas y niños menores de cuatro años con atención psicomotriz, psicológico, de trabajo social y de educación inicial.
Por lo que aseguró que los recursos están disponibles para su ejecución, toda vez que se trata de una instrucción presidencial donde se impulsa el tema de las mujeres y un modelo distinto de atención para el desarrollo integral de los menores.
La estrategia y proyección de CECI's: Sedum
En su oportunidad, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías señaló que los 19 centros serán ubicados en diversos puntos de Michoacán, por lo que hoy se está en búsqueda de los mejores terrenos.
En ese tenor, indicó que se están evaluando 29 predios en los municipios de Apatzingán (1), Charo (3), Los Reyes (1), Jacona (1), La Piedad (2), Zacapu (5), Zamora (2), Morelia (10), Pátzcuaro (2), Tarímbaro (2) y otros más para conocer la factibilidad de construcción; estos municipios forman parte de los 16 contemplados para los 19 Centros de Educación de Cuidados Infantiles.
Uno de ellos, refirió, es un predio que se tiene en Villas del Pedregal (Morelia) y que cumple con las condiciones necesarias de conectividad con vialidades primarias y 4 rutas de transporte público, el cual beneficiaría a mil 625 hogares con jefas de familia y a 2 mil 089 personas de 0 a cinco años.
Y un segundo terreno en Morelia es el Antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) de Morelia con compatibilidad con uso de suelo para equipamiento, conectividad con vialidades primarias, 72 rutas de transporte y 2 mil 500 metros para su construcción, el cual puede beneficiar a 3 mil 677 hogares con mujeres fechas de familia y 2 mil 028 menores de 0 a cinco años.
mrh