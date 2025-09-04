Michoacán supera meta: más de 10 millones de árboles plantados en reforestación 2025

Tzitzio, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo el techo de madera de un centro ecoturístico, rodeados de árboles y tierra húmeda, funcionarios, brigadistas y vecinos de distintas comunidades cerraron esta semana una campaña que duró meses: plantar 10 millones de árboles en todo el estado.

La jornada de cierre se llevó a cabo en la Área Natural Protegida Mesa de Tzitzio, donde se compartieron resultados y se agradeció la colaboración de cientos de personas que, pala en mano, recorrieron cerros, laderas y brechas sembrando vida.