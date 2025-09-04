Michoacán supera meta: más de 10 millones de árboles plantados en reforestación 2025

Tzitzio, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo el techo de madera de un centro ecoturístico, rodeados de árboles y tierra húmeda, funcionarios, brigadistas y vecinos de distintas comunidades cerraron esta semana una campaña que duró meses: plantar 10 millones de árboles en todo el estado.
La jornada de cierre se llevó a cabo en la Área Natural Protegida Mesa de Tzitzio, donde se compartieron resultados y se agradeció la colaboración de cientos de personas que, pala en mano, recorrieron cerros, laderas y brechas sembrando vida.
Además de las plántulas colocadas, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) informó que se dispersaron 360 mil semillas en terrenos forestales de 10 municipios, como parte de un esfuerzo complementario para regenerar el suelo.
La actividad no se limitó a funcionarios; jóvenes voluntarios, habitantes de ejidos, trabajadores del Zoológico de Morelia y colectivos ambientales formaron parte del operativo verde. Las imágenes del evento muestran a niñas y niños con charolas de árboles, y a adultos contando anécdotas de siembra bajo la sombra.
“Esto no lo hizo el gobierno solo, lo hicimos todos”, comentaron durante el acto, donde también participaron representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión de Pesca, PROAM y otras instituciones aliadas.
Aunque no todos los árboles sobrevivirán, la campaña deja una meta cumplida y un mensaje sembrado: los bosques se cuidan desde abajo, con manos locales y constancia.
