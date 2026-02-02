Michoacán supera meta de recaudación por refrendo vehicular con más de 712 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Digital permitió que tres de cada cuatro trámites del refrendo vehicular se realizaran en línea, con lo cual se cumplió la meta establecida de recaudación de más 712 millones 840 mil pesos y un total de 664 mil 553 pagos efectuados, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que el 73 por ciento de los trámites se llevaron a cabo vía electrónica, gracias al Gobierno Digital, con ello los propietarios de vehículos pudieron realizar los pagos de manera fácil y rápida.

Refirió que el 27 por ciento restante de los trámites del refrendo se efectuaron de manera física, equivalentes a 179 mil 429, los cuales fueron directamente en ventanilla.

Ramírez Bedolla destacó que desde la implementación del Gobierno Digital en el 2022, la mayoría de los trámites del refrendo se desarrollan de manera digital, lo cual ha contribuido a incrementar los ingresos estatales, mismos que se ven reflejados en más obra pública para las y los michoacanos.

En tanto, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, explicó que en el año 2019 se realizaron únicamente 732 mil pagos del refrendo, en 2020 fueron 570 mil y en el 2021 se desarrollaron 728 mil trámites, mientras que el año pasado fueron un millón 781 mil 167 en total, donde la mayor parte fue vía digital.

Subrayó que en la entidad se cuenta con 297 cajas para recibir los pagos del refrendo y en promedio cada cajero atiende a 600 personas al mes, lo que da como resultado que se atiendan de forma general en promedio 179 mil usuarios al mes.

