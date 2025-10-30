Michoacán supera media nacional en conciliación laboral con 73.3% de efectividad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad se encuentra por arriba de la media nacional en efectividad en conciliación laboral; en tres años, subrayó Andrés Medina Guzmán, director general del Centro de Conciliación Laboral, se tiene una respuesta del 73.3 por ciento.
En el marco del 3er. Encuentro Nacional de Conciliación y la Justicia Laboral, destacó que el personal es pieza clave para la construcción de la justicia laboral.
Esto, refirió, permitió que en tres años se hayan atendido a más de 111 mil personas; otorgado más de 54 mil asesorías gratuitas; realizado más de 34 mil audiencias, de las cuales 6 mil 854 en constancia de no conciliación y más de 19 mil en convenios exitosos; y se han convenido más de 580 millones de pesos a favor de los trabajadores. En México, la efectividad en conciliación laboral es del 70 por ciento.
Asimismo, Medina Guzmán puntualizó que más del 62 por ciento de los asuntos se atienden en 25 días, pese a que la ley permite sea en máximo 45 días naturales.
“El nuevo modelo de justicia laboral vino a transformar la justicia laboral con una mirada a partir de los derechos humanos, porque estamos garantizando el derecho humano de acceso a la justicia y una justicia pronta y expedita que están marcados en nuestra Constitución”, dijo.
En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, comentó que estos logros son del fortalecimiento a la justicia laboral, donde los trabajadores son respetados en sus derechos y que obliga a Michoacán y al país a tener un sistema más justo, digno y humano.
