Michoacán supera media nacional en conciliación laboral con 73.3% de efectividad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad se encuentra por arriba de la media nacional en efectividad en conciliación laboral; en tres años, subrayó Andrés Medina Guzmán, director general del Centro de Conciliación Laboral, se tiene una respuesta del 73.3 por ciento.

En el marco del 3er. Encuentro Nacional de Conciliación y la Justicia Laboral, destacó que el personal es pieza clave para la construcción de la justicia laboral.

Esto, refirió, permitió que en tres años se hayan atendido a más de 111 mil personas; otorgado más de 54 mil asesorías gratuitas; realizado más de 34 mil audiencias, de las cuales 6 mil 854 en constancia de no conciliación y más de 19 mil en convenios exitosos; y se han convenido más de 580 millones de pesos a favor de los trabajadores. En México, la efectividad en conciliación laboral es del 70 por ciento.