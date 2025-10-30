Michoacán suma 499 mil empleos formales ante el IMSS en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A septiembre de este año, Michoacán registró 499 mil 134 personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un incremento de 7 mil 768 puestos en comparación al mes de agosto, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal compartió además que de enero a septiembre se mantuvo un promedio mensual en formalización laboral cercano a los 495 mil empleos registrados ante el IMSS.