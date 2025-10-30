Michoacán suma 499 mil empleos formales ante el IMSS en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A septiembre de este año, Michoacán registró 499 mil 134 personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un incremento de 7 mil 768 puestos en comparación al mes de agosto, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario estatal compartió además que de enero a septiembre se mantuvo un promedio mensual en formalización laboral cercano a los 495 mil empleos registrados ante el IMSS.
Este comportamiento, aseguró, reafirma la tendencia de recuperación y estabilidad observada en el mercado laboral de la entidad a lo largo del año.
Lo anterior al destacar que en comparación con enero de 2025, cuando se registraron 495 mil 006 empleos formales, el corte de septiembre refleja un crecimiento acumulado de más de 4 mil plazas laborales.
Los municipios con mayor número de trabajadores registrados ante el IMSS son Morelia, Zamora, Uruapan, Zitácuaro, La Piedad y Jacona.
“Es un avance sostenido hacia la generación de trabajo formal en Michoacán, siendo el comercio y los servicios los que concentraron casi la mitad del empleo formal en el estado”, comentó Ramírez Bedolla.
