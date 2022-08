Michoacán, sin reporte de sacerdotes amenazados: subdirector

En breve entrevista, el funcionario estatal aseveró que tienen una “buena relación” con las diversas religiones en el estado, reiterando que nadie ha tenido acercamiento con él para externar apoyo al estar bajo cualquier tipo de amenaza.

“A mí no me han informado de ninguna amenaza a un padre, no se me han acercado, no he sabido de ninguna situación”.

Es de recordar que diversos religiosos, principalmente de la iglesia católica, han denunciado hostigamiento y amenazas, principalmente por parte del crimen organizado; mientras que en la actualidad hay presbíteros que tienen participación en la vida pública, materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, lo que los deja vulnerables en esta participación social.

RYE