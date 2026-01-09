Michoacán sin registro de casos de influenza H3N2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cerró el año 2025 con un total de seis casos de influenza, confirmó la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), al precisar que no se registraron casos de la variante H3N2.

La campaña invernal de vacunación contra la influenza, COVID-19 y neumococo continúa en los centros de salud, donde las infancias, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes viven con enfermedades crónicas —como diabetes, hipertensión, cáncer o VIH— son considerados grupos prioritarios.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (Ssa), la Ciudad de México, Yucatán, Estado de México, Nuevo León y Puebla son las entidades que concentraron la mayor cantidad de casos de influenza en sus variantes A, H1N1 y H3N3. En contraste, Michoacán se ubicó en el último lugar nacional, con solo seis casos de A/H1N1 y sin registro de fallecimientos.

En cuanto a Enfermedades Tipo Influenza (ETI) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), la SSM reportó un total de 702 casos durante el año.