Michoacán, sin padrón de casos de cáncer infantil: AMANC

Aunado a lo anterior, el presidente de AMANC Michoacán explicó que otra complicación en torno a esta enfermedad es que muchos casos no se detectan a tiempo, ya que se llega a confundir con otros padecimientos.

“No sabemos cuántos (casos) hay porque no solamente no se detectan a tiempo, se confunde, hay algunos chicos de comunidades que todavía no se detecta, que pensamos que tienen otra enfermedad o que pensamos que tienen una anemia, o que pensamos que es una gripa y eso no nos permite tener una certeza de cuántos hay”.

David Gutiérrez González detalló que a nivel nacional, el grueso de casos de niños con cáncer se concentra entre los 4 y los 14 años y es considerada la primera causa de muerte porque la estadística establece que la tasa de mortalidad es del 40 por ciento. Es decir que de cada 10 menores, cuatro fallecen.