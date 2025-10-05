Michoacán sin guardas secretas presuntamente ligadas al crimen organizado: Carlos Garfias Merlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Iglesia Católica no tiene guardias secretas presuntamente ligadas al crimen organizado, resaltó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, al precisar que se busca la construcción de la paz mediante la atención a las víctimas de la violencia, de organizarse, de coordinarse y atender a la sociedad para aportar y generar una cultura de paz.

Inclusive, destacó que se tiene buena relación con todas las religiones y el Consejo Interreligioso de Michoacán está coordinado para atender a las víctimas, por lo que consideró que si hubiera alguna guardia secreta se tendría que buscar la respuesta con quienes sean los señalados.