Michoacán sin guardas secretas presuntamente ligadas al crimen organizado: Carlos Garfias Merlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Iglesia Católica no tiene guardias secretas presuntamente ligadas al crimen organizado, resaltó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, al precisar que se busca la construcción de la paz mediante la atención a las víctimas de la violencia, de organizarse, de coordinarse y atender a la sociedad para aportar y generar una cultura de paz.
Inclusive, destacó que se tiene buena relación con todas las religiones y el Consejo Interreligioso de Michoacán está coordinado para atender a las víctimas, por lo que consideró que si hubiera alguna guardia secreta se tendría que buscar la respuesta con quienes sean los señalados.
En conferencia de prensa, monseñor dejó en claro que la Iglesia Católica se ha abierto para convivir con el resto de las religiones y hoy se trabaja por atender las situaciones de emergencia que se presenten y que la población tenga un espacio de fe para atender las problemáticas que más les aquejan.
Fue a finales de septiembre cuando elementos del Ejército Mexicano, las Guardias Nacional y Civil, y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a 38 hombres, uno de ellos estadounidense, ligados presuntamente a La Luz del Mundo de Naasón Joaquín García, que realizaban actividades de entrenamiento en un predio serrano en el municipio de Vista Hermosa, a unos kilómetros de los límites de Jalisco.
En el lugar fueron asegurados una pistola calibre nueve milímetros, 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, cascos balísticos, uniformes tácticos, equipo de radiocomunicación y cómputo, además de una caja de simulación de bomba casera. Sin embargo, un juez federal con sede en Morelia declaró ilegal la detención y dejó en libertad a los 38 integrantes.
A lo anterior, y a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, Garfias Merlos dijo no tener información objetiva para emitir un juicio, pero dejó en claro que la relación con otras religiones es buena.
"Creo que en Morelia y en Michoacán, gracias a Dios, estamos funcionando bastante bien el Consejo Interreligioso y podemos coordinarnos, colaborar juntos las diferentes expresiones de fe y creo que hay sido momentos importantes", dijo.
Por lo que insistió que en Michoacán no existen este tipo de guardias secretas, toda vez que enfatizó que no se puede atender la violencia con agrupaciones de confrontación.
