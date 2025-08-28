Michoacán sin "crisis forense", afirma titular de la Unidad de Medicina Forense de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Unidad de Medicina Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Mariana Ponce Quezada, descartó que el estado enfrente una crisis forense, asegurando un trato digno a los cuerpos desde su levantamiento, necropsia y posterior proceso de identificación.

En un recorrido con medios de comunicación en las instalaciones de la FGE, se dio cuenta de los procesos de tratamiento de cuerpos y muestras para integrar carpetas de investigación, identificar cadáveres y entregarlos a sus familias.

Ponce Quezada destacó la eficiencia del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Michoacán, lo que permite que los cadáveres estén debidamente resguardados.