Michoacán, sin casos de "super gripe" H3N2: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que no ha detectado ningún caso de la llamada “super gripe” o influenza virus A H3N2, aunque a nivel nacional ya se ha confirmado un caso.

Luego de que este viernes la dependencia federal confirmó el primer caso en el país, MiMorelia.com consultó a la Secretaría de Salud en la entidad, la cual descartó algún contagio o situación de alarma en Michoacán.

Cabe recordar que, apenas el pasado 11 de diciembre, la Secretaría de Salud federal había indicado que no se había identificado ningún caso del virus de influenza A H3N2 subclado K, aunque el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente.

“Se exhorta a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra COVID-19, influenza y neumococo, conforme al esquema que les corresponda”, señaló la SSM.