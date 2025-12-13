Michoacán, sin casos de "super gripe" H3N2: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que no ha detectado ningún caso de la llamada “super gripe” o influenza virus A H3N2, aunque a nivel nacional ya se ha confirmado un caso.
Luego de que este viernes la dependencia federal confirmó el primer caso en el país, MiMorelia.com consultó a la Secretaría de Salud en la entidad, la cual descartó algún contagio o situación de alarma en Michoacán.
Cabe recordar que, apenas el pasado 11 de diciembre, la Secretaría de Salud federal había indicado que no se había identificado ningún caso del virus de influenza A H3N2 subclado K, aunque el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente.
“Se exhorta a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra COVID-19, influenza y neumococo, conforme al esquema que les corresponda”, señaló la SSM.
En un comunicado, la dependencia indicó que estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo.
Sin embargo, este 12 de diciembre, la Secretaría de Salud federal confirmó el primer caso en México del virus de influenza A H3N2 subclado K en una persona que respondió favorablemente al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y que ya se encuentra recuperada.
“Esta variante presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año; su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población”, informó la SSa.
