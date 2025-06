Michoacán, sin atender a víctimas y sin reconocer violencia hacia la comunidad: Colectivo LGBT+

Incluso, indicó que son varias las dependencias que no cuentan con lo necesario para otorgar la atención a la comunidad LGBTTTIQ+.

"Es registro de la sociedad civil, la Fiscalía no tiene datos desagregados; la Comisión de Víctimas sigue atada de manos, porque no puede actuar sin que haya una sentencia para poder reconocer el papel de víctimas de la persona que denuncia; la CEDH, sumida en ver de quién quedará, quién sigue o a quién le toca la cuota de la próxima administración; el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia sin presupuesto que opere. Me parece que Michoacán ha dejado de atender a las víctimas y de reconocer una violencia", subrayó.

A lo anterior, Raúl Martínez consideró que el Estado tiene una deuda histórica con la comunidad, porque no existe una política pública de prevención y sin destinar recursos a las dependencias para su atención y demanda de sus derechos.

AML