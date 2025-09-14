Michoacán sigue los pasos de Claudia Sheinbaum en materia de movilidad y transporte: ARB

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán sigue los pasos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de movilidad y transporte, aseguró el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, al precisar que son dos teleféricos los que se están impulsado en los municipios de Uruapan y Morelia.

Durante se participación en el Informe Regional del primer año del Gobierno de México, el mandatario estatal puntualizó que desde hace 50 años no se había construido una infraestructura de movilidad en la entidad, por lo que hoy ya están en edificación los teleféricos.

En ese tenor, recordó que hace 3 años, cuando Sheinbaum Pardo era jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo invitó a la inauguración del teleférico de Iztapalapa, donde proyectó el plan que hoy se ejecuta para Michoacán.

“Ahí me quede con la idea de la movilidad y el transporte, y con finanzas sanas y honestidad, tenemos recursos para financiar los dos teleféricos sin deuda, porque es muy importante, porque la deuda la termina pagando el pueblo”, subrayó.

Con esto, Ramírez Bedolla resaltó que su administración procura seguir sus pasos, para que la Cuarta Transformación sea en todo Michoacán.

BCT