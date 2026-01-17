Michoacán, sexto lugar nacional en aumento del salario diario promedio: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2025 Michoacán se posicionó en el sexto lugar a nivel nacional en incremento del salario diario promedio de las y los trabajadores asegurados, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En la entidad, el salario diario promedio pasó de $471.63 pesos en 2024 a $513.05 pesos en 2025, reflejando una evolución positiva en los ingresos del empleo formal.