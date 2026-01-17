Michoacán, sexto lugar nacional en aumento del salario diario promedio: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2025 Michoacán se posicionó en el sexto lugar a nivel nacional en incremento del salario diario promedio de las y los trabajadores asegurados, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
En la entidad, el salario diario promedio pasó de $471.63 pesos en 2024 a $513.05 pesos en 2025, reflejando una evolución positiva en los ingresos del empleo formal.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, señaló que este resultado es muestra del trabajo coordinado para fortalecer la economía estatal.
“Estos indicadores reflejan que Michoacán avanza en la generación de empleo formal y en la mejora gradual de los ingresos de las y los trabajadores. Seguimos impulsando condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento de los sectores productivos del estado”, dijo.
Los sectores económicos con mayor incremento salarial en Michoacán durante este periodo fueron las industrias extractivas 11.4 por ciento (minería metálica y no metálica), la industria de la construcción 11.3 por ciento y las actividades primarias 10.1 por ciento, que incluyen agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, todos ellos estratégicos para el desarrollo regional.
La Secretaría de Desarrollo Económico reafirma su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la actividad productiva y promover un crecimiento económico que se traduzca en mejores oportunidades laborales para las y los michoacanos.
mrh