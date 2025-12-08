Michoacán será sede de la Cumbre Monarca en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo año, Michoacán será sede de la segunda Cumbre Monarca a nivel nacional, antes denominada foro, y que pretende entablar diálogo y, posteriormente, acciones para la conservación de la mariposa monarca, afirmó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

En entrevista, el funcionario refirió que durante la primera cumbre, que se llevó a cabo a finales del mes de noviembre, se acordó que la entidad será anfitriona de académicos, comuneros, ejidatarios y dueños de predios para continuar con las estrategias para salvaguardar al lepidóptero, que está en peligro de extinción.

En la última reunión, dijo, se revisó con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas el programa de manejo para adecuarlo a la Reserva de la Biósfera y tener un mayor cuidado de esta. En la primera cumbre, añadió, también se reiteraron algunos factores que afectan a las mariposas.

"Todos los participantes señalaron que en la ruta migratoria está siendo afectada (la monarca) por pesticidas y se hizo un llamado para que la Secretaría de Medio Ambiente federal vea en la Comisión de Cooperación Ambiental Americana medidas para cuidarla", dijo.

De acuerdo con Alejandro Méndez, las acciones que continúan en la Biósfera de la Mariposa Monarca, en el oriente de Michoacán, son, por ejemplo, la restauración, el incremento de la reforestación y las denuncias ambientales.

En cuanto a la llegada del lepidóptero a los bosques del estado, el secretario dijo que todavía no se tiene una estimación de cuántas mariposas podrían ser; sin embargo, están a la espera del monitoreo a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

"Lo que he platicado con las personas del lugar y con los de la reserva es que sí se observa un mayor número de mariposas, pero no me adelantaría porque se está haciendo un monitoreo científico por parte de la Conanp y me voy a esperar al conteo", apuntó.

Por último, el funcionario señaló que, pese al incremento, no pueden bajar la guardia y seguirán insistiendo en que se deje de utilizar pesticidas y otros agroquímicos a lo largo de la ruta migratoria de la mariposa desde Canadá, Estados Unidos y México, porque son factores que la ponen en riesgo.

rmr