Michoacán será el primer estado en solicitar certificados de libertad ambiental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La iniciativa de reforma en materia ambiental, presentada por el Gobierno del Estado al Congreso local, contempla la entrega de certificados de libertad ambiental a todas aquellas personas interesadas en adquirir un predio, con el objetivo de advertir si los terrenos han violado la legislación ambiental.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que este certificado busca evitar que nuevos compradores adquieran propiedades con problemas ambientales, así como frenar las malas prácticas de quienes venden predios después de haber incumplido la ley.

Como ejemplo, mencionó que es común la compraventa de huertas o terrenos que han sido alterados mediante incendios forestales provocados, cambios ilegales de uso de suelo o tala de pinos para introducir árboles frutales.

“Entonces, este certificado le dirá al financiador: ‘Oye, aquí hay una anotación negativa ambiental de esta huerta, de este terreno. Es tu responsabilidad la compra-venta y estás adquiriendo también problemas ambientales’, porque hay toda una mafia que tala el bosque”, señaló.

Agregó que ahora los notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad, al igual que expiden certificados de libertad de gravamen, deberán incluir una opinión ambiental del predio, para que los compradores estén advertidos y no busquen deslindarse de futuras responsabilidades.

También explicó que las personas que deseen adquirir un terreno para construir una vivienda podrán hacerlo, siempre que cuenten con la acotación correspondiente en el certificado. Además, anunció que en todas las notarías y oficinas del Registro Público se instalará el Guardián Forestal, una herramienta satelital capaz de detectar ollas de agua ilegales, deforestación o cambios irregulares en el uso de suelo.

