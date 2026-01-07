Michoacán: seguro, fácil y rápido; así puedes pagar el refrendo vehicular en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pagar el refrendo vehicular 2026 en línea es seguro, fácil y rápido con la tecnología del Gobierno Digital, al ingresar al sitio https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, informó el secretario de Finanzas, Luis Navarro García.

Invitó a las y los dueños de automóviles registrados en Michoacán a cumplir con esta obligación anual y a recibir como estimulo un descuento del 10 por ciento, durante el mes de enero, ya sea de forma digital o en ventanilla, en las oficinas de Recaudación, centro de autoservicio, institución bancaria o tienda de conveniencia.

Destacó que, con este beneficio, la ciudadanía pagará en total mil 130 pesos, recursos que se traducen en beneficios sociales para todas las regiones del estado, ya que, al ser administrados de manera eficiente, se destinan para atender las principales necesidades, como la construcción de obras públicas y de infraestructura, la prestación de servicios públicos y acciones de bienestar.